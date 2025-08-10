Овчинский: для реновации домов на северо-западе Москвы определили подрядчика

Московский фонд реновации жилой застройки определил подрядчика, который займется проектированием и строительством 19 домов для программы реновации на северо-западе столицы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дома возведут в четырех районах: Хорошево-Мневники, Южное Тушино, Щукино и Покровское-Стрешнево. Площадь участков, где появятся новые здания, составляет более 11,7 гектара.

Большинство из них построят на месте расселенных домов. Суммарная площадь квартир составит более 248 тысяч «квадратов».

«Самое большое здание возведут в Южном Тушине: здесь жилая площадь квартир превысит 30 тысяч квадратных метров. Оно расположится на месте четырех старых пятиэтажек на улице Фабрициуса: дома 12, 14, 16 и дом 10, корпус 1», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Большую часть новостроек оборудуют подземными паркингами. На первых этажах комплексов появятся просторные подъезды с комнатами для консьержей и помещениями для хранения велосипедов и колясок. Согласно проекту, специалисты также благоустроят придомовую территорию, оборудуют детские и спортивные площадки, установят лавочки.