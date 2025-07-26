Овчинский: для программы реновации освободили площадку в Покровском-Стрешнево

В рамках программы реновации на северо-западе столицы появился освобожденный участок, на котором возведут новый жилой комплекс. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Площадку сформировали на месте сноса расселенного жилья по адресу Волоколамское шоссе, земельный участок 106.

В новом ЖК будет более 480 квартир, общая площадь которых составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Первые этажи сделают нежилыми — их оставят под магазины, пункты выдачи заказов, досуговые центры и другие объекты социально-бытового назначения.

«Придомовую территорию благоустроят: комплексно озеленят, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан. Всего в рамках программы реновации в районе Покровское-Стрешнево предстоит расселить 48 домов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В новые квартиры переедут порядка 8,3 тысячи жителей. Подробную информацию о программе реновации можно узнать по ссылке.