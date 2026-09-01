Овчинский: для обслуживания ТиНАО построят новые канализационно-насосные станции

Специалисты утвердили проект планировки территории для строительства канализационно-насосных станций «Филимонки» и «Десна» с напорными трубопроводами до проектируемого подводящего коллектора к КНС «Прокшино». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Реализация проекта улучшит качество жизни горожан в Троицком и Новомосковском округах и обеспечит надежное водоотведение. По словам Владислава Овчинского, реализация проекта позволит подключить уже существующие и будущие дома в районах Троицк, Коммунарка и Филимонковский к городской централизованной системе водоотведения.

«Это даст возможность обеспечить качественное предоставление коммунальных услуг жителям. Площадь проектируемой территории — около 172 гектаров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Во время разработки проектных решений особое внимание уделили сохранению растений и деревьев. Строительство будет идти закрытым способом в тех местах, где проходят инженерные коммуникации. После работ территории благоустроят, а почвенно-растительный слой восстановят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении жилого фонда в ТиНАО. По его словам, программа реновации в округе идет по установленным планам. Недалеко от станции МЦД-2 «Щербинка» возвели жилой комплекс на улице Чапаева, дом 4, куда переедут 56 семей из трех домов по улице Мостотреста.