Овчинский: четыре жилых дома начали строить в ЦАО по программе реновации с начала года

Четыре жилых комплекса начали возводить с начала года по программе реновации в Центральном административном округе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Всего общая жилая площадь в четырех новых домах составит около 49 тысяч квадратных метров. Во дворах проведут комплексное благоустройство и озеленение, в квартирах выполнят готовую улучшенную отделку по стандартам программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Объекты находятся на 2-й Дубровской и Леснорядской улицах, а также на Госпитальном Валу — в шаговой доступности от станций метро «Пролетарская», «Красносельская», «Электрозаводская» и «Лефортово». Всего в них запроектированы 798 квартир.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.