Овчинский: четыре участка у станции метро «Рассказовка» преобразуют по программе КРТ

Общественно-деловые комплексы, жилые дома и ярмарка появятся на пустующих участках у станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро. Реорганизация пройдет по программе комплексного развития территорий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Город одобрил проект решения о комплексном развитии четырех участков у станции метро „Рассказовка“, входящих в один проект КРТ. На площадках построят 262 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 162,5 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Кроме жилья, там появятся три общественно-деловых комплекса и городская ярмарка. Реализация проекта займет восемь лет и потребует более двух тысяч новых рабочих мест.

Участки относятся к двум районам — Внуково Новомосковского административного округа и Ново-Переделкино Западного административного округа. Они расположены на улицах Федосьино и Корнея Чуковского вблизи станции «Рассказовка» и Боровского шоссе.

Программа КРТ реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В бывших промзонах, на неэффективно используемых и пустующих участках создаются востребованные городские пространства. Ранее стало известно о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк, а всего по городу реализуется 336 проектов.