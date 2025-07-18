Овчинский: частный детский сад на 100 мест откроют в новом ЖК в районе Аэропорт
На здании будущего частного детского сада в районе Аэропорт начались фасадные работы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Общая площадь детского сада составит около 1,4 тысячи квадратных метров, в него смогут принять до 100 детей. В здании обустроят четыре групповые ячейки, а также площадку для игр и прогулок, хореографический, музыкально-физкультурный залы, столовую и медкабинет.
Для младших воспитанников установят качели, карусели, доску для рисования и песочницу, а для старших — интерактивный игровой маршрут.
«Завершить строительство дошкольного учреждения планируется в 2026 году», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Возведение в столице социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».