Овчинский: более 850 старых домов расселили в Москве по программе реновации

С начала запуска программы реновации в Москве демонтировали 853 расселенных дома из старого жилого фонда. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что все работы провели по технологии «умный снос» с поэтапным экологичным и безопасным разбором зданий.

«За время реализации программы реновации 854 полностью расселенных дома демонтировали во всех округах столицы. В частности, в Юго-Восточном административном округе снесли 148 зданий, в Восточном — 111. Еще 102 дома демонтировали на западе столицы. На месте снесенных домов возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Это позволяет обеспечить волновое переселение москвичей из старого жилья в современные новостройки», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в демонтированных домах проживали более 144,4 тысячи человек, которые получили новые квартиры с улучшенной отделкой.

Самое большое число новоселов пришлось на юго-восток столицы, где в новые дома переселили более 17,5 тысячи жителей. На западе Москвы квартиры в современных жилых комплексах получили 16,8 тысячи москвичей.

Власти города при выделении нового жилья учли размер жилплощади в старых домах горожан, а также предоставили им квартиры в домах в границах привычного района. Исключением из правила стали Зеленоград и Троицкий округ, где переселение провели в пределах округа.

Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года и распространяется на 5176 домов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил в два раза нарастить темпы реализации программы.

Возведение новых жилых домов сделало Москву лидером по объемам строительства среди всех регионов России, а также обеспечило реализацию целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».