Овчинский: более 500 машино-мест появится в бывшей промзоне Братцево

В первой очереди нового городского квартала, который появится на месте промзоны Братцево, организуют 575 машино-мест на подземном паркинге. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Уже готов монолит многосекционного жилого комплекса в рамках первой очереди на 1506 квартир. Сейчас там ведутся фасадные работы», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего на территории площадью 22 гектара в рамках программы комплексного развития территорий планируется возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости — не только жилые новостройки, но и объекты инфраструктуры.

Также обновление района Войковский продолжается в рамках реализации программы реновации. Два жилых комплекса построили на Нарвской улице, в сумме они насчитывают 342 квартиры совокупной жилой площадью почти 19 тысяч квадратных метров. На той же улице освободили участок под возведение еще одной новостройки площадью жилья около 21,8 тысячи квадратных метров, в нее смогут переехать примерно 800 москвичей.