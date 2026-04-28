Овчинский: более 40 домов демонтировали по программе реновации в районе Люблино

С начала программы реновации в Люблине Юго-Восточного округа снесли более 40 старых домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Все здания демонтировали с помощью технологии «умный снос». Она предполагает экологичную переработку строительных отходов, снижая вред для природы.

«Освобожденные от старых домов участки далее используются для возведения новых жилых комплексов для программы реновации, в которых участникам предлагают квартиры с улучшенной отделкой. При этом дворовая территория комплексно благоустраивается, проводится озеленение», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Возле каждого дома открывают зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

В районе Люблино на месте старых зданий уже возвели шесть новых жилых комплексов. Как отметил Овчинский, всего в программу реновации включили 152 ветхих дома. Около 29,7 тысячи жителей переедут в новые квартиры.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы в два раза.

Москва лидирует по объемам строительства среди регионов. Высокие темпы возведения жилья отражают цели и инициативы национального проекта «Инфраструктура для жизни».

