Овчинский: более 30 домов расселили по программе реновации в Северном Измайлове

После запуска программы реновации в столичном районе Северное Измайлово расселили 32 дома старого фонда. Жители получили новые квартиры с улучшенной отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что в рамках программы реновации в Северном Измайлове расселят 179 домов, новые улучшенные квартиры получат еще 36 тысяч москвичей.

«Новостройка на 5-й Парковой улице стала первым жилым комплексом, переданным под заселение по программе реновации не только в районе Северное Измайлово, но и во всей Москве. С 2018 года расселено 32 старых дома, передано под заселение 11 новостроек. На сегодня более шести тысяч жителей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Расселенные дома демонтируют, а на месте сноса построят новое жилье с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Программа реновации в российской столице действует с августа 2017 года, в нее включили 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил правительству города в два раза ускорить выполнение планов.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что возведение новых жилых домов вывело столицу в лидеры по объемам строительства и обеспечило выполнение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».