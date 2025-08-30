Овчинский: более 200 проверок ровности дорог провел Департамент градполитики

С августа прошлого года по программе «Градостроительная политика» специалисты Департамента градостроительной политики провели более 200 инспекций дорожного покрытия, уложенного в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Специалисты подразделения Департамента градостроительной политики — АНО «Строймониторинг» — во время выездов на объекты улично-дорожной сети измеряют асфальтобетонное покрытие и оценивают качество укладки дорог с использованием специализированного оборудования. В том числе они определяют ровность дорожного полотна по международному индексу IRI.

«По результатам проведенных исследований на отдельных участках зафиксировано снижение показателя IRI с 3,03 до 2,5 метра на километр — это подтверждает качество выполненных работ и напрямую влияет на будущие эксплуатационные свойства дорожного покрытия», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

IRI–International Roughness Index рассчитывают на основе вертикальных колебаний подвески автомобиля, едущего со скоростью от 40 до 60 километров в час. Благодаря регулярным проверкам можно не только определять качество укладки дорог, но и своевременно исправлять недочеты, снижая аварийность.