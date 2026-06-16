Овчинский: 6 новостроек возводят по программе реновации в районе Зюзино

В Юго-Западном административном округе Москвы, в районе Зюзино, начали строить шесть новых жилых комплексов на месте сноса старых домов. Их возводят в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Реновация — поэтапный процесс и предполагает волновое переселение людей. Новый дом строят на месте расселенного и демонтированного, куда впоследствии въедут участники программы.

«Расселенные дома демонтируют по технологии „умный снос“. На их месте по программе реновации возводят новые жилые комплексы, применяя современные стандарты безопасности и качества. Квартиры в таких домах имеют улучшенную планировку за счет просторных коридоров, кухонь и санузлов. На первых этажах новостроек открываются объекты социально-бытовой инфраструктуры, а территория вокруг них преобразуется», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что в Зюзине сейчас возводят шесть подобных жилых комплексов общей площадью порядка 98 тысяч квадратных метров. Всего в районе должны расселить 182 старых здания, а в новые квартиры переедут 47,6 тысячи москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации на Онежской улице. А в Новогирееве, отмечал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, жители 16 старых домов переехали в новые квартиры.

Программу утвердили в августе 2017 года, она коснулась порядка миллиона москвичей, в ее рамках предусмотрели расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.