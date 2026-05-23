Овчинский: 5 ЖК по реновации возводят вместо старых домов в Лосиноостровском районе

На северо-востоке столицы, в Лосиноостровском районе, на месте сноса старых домов построят пять новых жилищных комплексов по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

При сносе расселенных домов используют современную экологичную технологию «Умный снос»: она сокращает количество строительных отходов и снижает негативное воздействие на окружающую среду. В новых ЖК проектом предусмотрели более 12 тысячи квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь превысит 72 тысячи квадратных метров.

«Переезжать в новое жилье можно сразу, не вкладывая дополнительные средства в ремонт. Для удобства будущих жителей в новостройках установят лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Кроме новостроек, по его словам, здесь также будут благоустроенные зоны со спортивными и детскими площадками, местами для отдыха и прогулок.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отмечал, что темпы строительства и ввода жилья в рамках программы реновации выросли вдвое в начале 2026 года.

Ее утвердили в августе 2017 года. Программа касается около миллиона москвичей и предполагает расселение 5 176 домов. Столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить скорость ее реализации вдвое и сообщал о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.