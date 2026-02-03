Овчинский: 4 приема по вопросам реновации пройдут в Общественном штабе в феврале

В феврале для москвичей проведут четыре консультации по вопросам программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Консультировать будут специалисты из Департамента градостроительной политики столицы и Департамента городского имущества города Москвы и Московского фонда реновации жилой застройки. Консультации будут бесплатными, на них можно решить спорные вопросы, разобрать нестандартные ситуации. На площадке Общественного штаба жители в определенный день смогут получить личную консультацию профильного специалиста, прием осуществляется по предварительной записи.

«Одна из важных составляющих программы реновации — сопровождение жителей на всех этапах переезда. В Общественный штаб москвичи обращаются с самыми разными вопросами — от уточнения сроков переселения и порядка оформления документов до разбора сложных индивидуальных случаев. Персональные консультации с участием представителей ведомств, задействованных в реализации программы, способствуют конструктивному диалогу между городом и жителями», — рассказал Овчинский

Специалисты Департамента градостроительной политики проведут консультации 18 и 19 февраля, представители Фонда реновации ответят на вопросы горожан февраля, а 27 февраля пройдет прием Департамента городского имущества.

Общественный штаб находится по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1.