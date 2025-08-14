Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС

Итоги ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» подвели в столице. Три объекта-победителя попали на карту 2ГИС в виде 3D-моделей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В этом году объекты-победители также стали частью цифровой инфраструктуры города, демонстрируя, как современные технологии помогают сделать сферу градостроительства более открытой и понятной для москвичей», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города.

Он назвал новостройки по реновации символом современного градостроительства и сравнил их с навигационными маяками.

Дома, о которых идет речь, расположены в проезде Черепановых, на Краснодонской улице и на Бескудниковском бульваре. Цель проекта — сделать город ближе и понятнее.

«Уверены, что такие проекты вдохновляют и помогают увидеть, как меняется Москва», — рассказала руководитель направления детальности данных в 2ГИС Алевтина Горячева.

Сервис развивает 3D-карты с 2023 года, сейчас на них уже более 400 объектов столицы.