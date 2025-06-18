Овчинский: 23 жилых дома построят по реновации в 13 районах Москвы
Подрядчиков для строительства 23 новых жилых домов по программе реновации определили в столице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
«Большинство из них появятся на месте старых домов первого периода индустриального домостроения, которые также будут снесены подрядчиками. Так, в Измайлове пятиэтажки 1958–1961 годов постройки заменят три новых современных жилых комплекса», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Еще три дома построят в Бирюлеве Западном. Общая площадь квартир превысит 382 тысячи квадратных метров.
Все здания будут возводить по индивидуальным проектам с уникальными планировками и комплексным благоустройством прилегающих территорий.
Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.