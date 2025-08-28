Овчинский: 15 домов в Косино-Ухтомском разобрали по технологии «умного сноса»

В районе Косино-Ухтомский в рамках программы реновации по технологии «умного сноса» демонтировали 15 домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительств, Владислав Овчинский.

«Жители этих домов получили квартиры с готовой улучшенной отделкой в новых жилых комплексах. Расселенные дома сносят, а на освобожденных территориях возводят новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Всего в районе планируют расселить около шести тысяч жителей из 55 домов.

Суть «умного сноса» заключается в разборе здания, после которого оставшийся строительный мусор сортируют по категориям. Это позволяет минимизировать неудобства для жителей окрестных домов и использовать переработанные стройматериалы повторно для новых дорог или жилья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.