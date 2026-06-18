Овчинский: 140 семей переехали в новостройку по реновации на улице Демьяна Бедного

Уже 140 семей переехали в новые квартиры в жилом комплексе на улице Демьяна Бедного в Хорошево-Мневниках, возведенном по программе реновации. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Двухсекционный жилой комплекс на улице Демьяна Бедного, дом 22а, рассчитан на 246 просторных квартир с готовой улучшенной отделкой», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этапе в домах работают центры информирования, в которых будущим новоселам помогают оформить документы. Кроме того, на первых этажах таких зданий традиционно размещаются предприятия сферы услуг: магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи заказов и другие.

В шаговой доступности от нового дома находятся станция метро, поликлиника, школа и зеленые прогулочные зоны.

В общей сложности программа реновации затронет более пяти тысяч домов и свыше миллиона москвичей.