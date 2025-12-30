Овчинский: 10 праздничных наборов вручили детям в рамках акции «Добрая елка»

В рамках благотворительной акции «Добрая елка» столичные власти вручили 10 подарочных наборов детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Церемония прошла на ВДНХ в «Макете Москвы».

«В наборы вошли умные колонки, брендированные настольные игры и детская строительная атрибутика. Там же для подопечных городских социально ориентированных некоммерческих организаций провели тематическую интерактивную экскурсию по миниатюрным достопримечательностям столицы и световое шоу», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Акция проходит всю зиму, принять в ней участие и исполнить новогоднюю мечту детей-сирот или детей-инвалидов может любой желающий. Передать подарок можно лично или через центральный офис НКО-организатора.