Овчинский: 10 домов по программе реновации построили на востоке Москвы в декабре

Строительные компании в декабре 2025 года завершили строительство 10 домов по программе реновации в Восточном административном округе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что в жилых комплексах создали безбарьерную среду, обустроив входные группы без лестниц и порогов.

«На востоке завершено возведение 10 новостроек для программы реновации жилой площадью свыше 230 тысяч квадратных метров. Они расположены в пяти районах столицы — это Измайлово, Северное Измайлово, Метрогородок, Соколиная Гора и Косино-Ухтомский. В домах более трех тысяч квартир, в том числе 29 адаптированных для комфорта маломобильных граждан», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для удобства жильцов в просторных и светлых подъездах оборудовали комнаты

для консьержей и помещения для хранения колясок, а также установили современные лифты для максимального удобства жителей.

Чтобы создать комфортную температуру в квартирах, новостройки подключили к индивидуальным тепловым пунктам. Они обеспечат жильцам качественное отопление в холодные сезоны и горячую воду круглый год. Всего в Москве установили уже 400 таких пунктов для домов, возведенных по программе реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что реализация программы реновации в городе превысила 25%.Также глава столицы поручил увеличить темпы строительства новых домов в два раза.