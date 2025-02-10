Отреставрированный павильон «Главтабак» на ВДНХ откроют до конца 2025 года

Переживший серию трансформаций после открытия в 1954-м павильон № 35 «Главтабак» до конца этого года вернется с своему первоначальному облику в рамках проходящей реставрации. Над зданием снова появится декоративный шпиль, а над входом — восстановленная по эскизам архитекторов эмблема с позолотой.

Как отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, павильон входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Кроме него, реставраторы работают над восстановлением еще пяти памятников архитектуры, расположенных на территории ВДНХ.

«Это одно из самых экзотичных строений на ВДНХ. Павильон построили по проекту художника Кондратьева и архитектора Смирнова к открытию послевоенной выставки в 1954 году. В конце 1980-х в здании располагалась экспозиция „Бытовое обслуживание населения“, а с 2014 по 2017 год временно работало кафе с летней верандой», — напомнил столичный градоначальник.

Изначально павильон «Главтабак» украшали тысячи керамических образцов с растительным орнаментом. Сохранившиеся детали отделки очистили от загрязнений и восстановили для последующего возвращения на место. Безвозвратно утраченные изразцы заменят копиями, которые сейчас изготавливают.

Внутри павильона уже установили восстановленную по эскизам люстру диаметром более трех метров, украшенную декоративными соцветиями, листьями и коробочками табака. Оригинальный светильник пропал еще в 1970-е годы.

Восстановленный после реставрации павильон откроет свои двери для посетителей до конца 2025 года.

В 2024 году московские реставраторы провели работу по обновлению более 200 памятников архитектуры, установленных в городе. В их числе Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, а также павильон № 66 «Узбекистан» на ВДНХ. Все работы провели в рамках реализации национального проекта «Культура».