Открытая медитация прошла в Москве в рамках Международного дня йоги

пресс-служба Relax FM
Фото: пресс-служба Relax FM

Открытая медитация Relax FM для всех желающих прошла в столичном парке Царицыно. Мероприятие приурочили к 11-му Международному дню йоги в России.

Подобное событие происходит в столице уже третий год подряд, и с каждым разом на него приходит все больше и больше людей. На открытых площадках в разных городах России одновременно медитируют тысячи человек, еще больше — подключаются онлайн.

«Все знают, что медитировать сложно, потому что мы живем в таком бешеном ритме, что очень сложно остановиться и переключиться в тот режим, в котором комфортно достичь состояния медитации», — заявила продюсер Relax FM Юлия Щербакова.

пресс-служба Relax FM
Фото: пресс-служба Relax FM
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пресс-служба Relax FM
Фото: пресс-служба Relax FM
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Затем участники выполнили комплекс упражнений «Приветствие земле». Эта практика запускает тело, заряжает энергией и снимает тревожность.

Поучаствовать в акции можно было в семи городах России, причем абсолютно бесплатно.

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