Открытая медитация прошла в Москве в рамках Международного дня йоги

Открытая медитация Relax FM для всех желающих прошла в столичном парке Царицыно. Мероприятие приурочили к 11-му Международному дню йоги в России.

Подобное событие происходит в столице уже третий год подряд, и с каждым разом на него приходит все больше и больше людей. На открытых площадках в разных городах России одновременно медитируют тысячи человек, еще больше — подключаются онлайн.

«Все знают, что медитировать сложно, потому что мы живем в таком бешеном ритме, что очень сложно остановиться и переключиться в тот режим, в котором комфортно достичь состояния медитации», — заявила продюсер Relax FM Юлия Щербакова.