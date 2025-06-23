Открытая медитация прошла в Москве в рамках Международного дня йоги

Открытая медитация Relax FM для всех желающих прошла в столичном парке Царицыно. Мероприятие приурочили к 11-му Международному дню йоги в России.
Подобное событие происходит в столице уже третий год подряд, и с каждым разом на него приходит все больше и больше людей. На открытых площадках в разных городах России одновременно медитируют тысячи человек, еще больше — подключаются онлайн.
«Все знают, что медитировать сложно, потому что мы живем в таком бешеном ритме, что очень сложно остановиться и переключиться в тот режим, в котором комфортно достичь состояния медитации», — заявила продюсер Relax FM Юлия Щербакова.
Затем участники выполнили комплекс упражнений «Приветствие земле». Эта практика запускает тело, заряжает энергией и снимает тревожность.
Поучаствовать в акции можно было в семи городах России, причем абсолютно бесплатно.
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