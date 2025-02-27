Отбор на HR-премию в сфере управления персоналом стартовал в Москве

Прием заявок на первую премию в сфере управления персоналом в госсекторе «В кадре» стартовал в Москве. Победители получат денежные призы, общий фонд для вознаграждения составит 48 миллионов рублей.

Подать заявку могут команды кадровой сферы со всей России. Их проекты должны помогать находить или удерживать специалистов, способствовать их благополучию и мотивировать работать на благо жителей.

Премия должна стать площадкой для поиска решений в условиях кадрового дефицита и повысить престиж работы в государственном секторе.

«Лучшие кадровые решения выберут независимые эксперты. И мы будем рады рассказать о них всей стране», — заявила директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Александрова.

Победителей будут выбирать в четырех номинациях и трех категориях: среди федеральных ведомств, региональных команд и — в отдельном зачете — столичных организаций. В финал пройдут 60 команд, а жюри выберет из них 12 лучших. Принимать заявки будут до 11 июля, а церемония награждения состоится в октябре.