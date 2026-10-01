Треть москвичей пожаловались на нехватку места для хранения вещей в квартире

Каждый третий опрошенный москвич назвал нехватку места для хранения вещей в жилище самой досаждающей бытовой проблемой. Это следует из опроса Группы "Родина".

Дополнительное помещение для хранения оказалось наиболее популярной потребностью у жителей новых кварталов. За него проголосовали 24% респондентов из исследования. Следующую строчку заняла стоянка для велосипедов и самокатов (18%), а замкнули тройку — постаматы или специальная зона для выдачи онлайн-заказов (12%).

Некоторые опции, которые застройщики включали в проекты, получили наименьший спрос. Коворкинги поддержали только 6% участников. Стольким же понадобились услуги консьержа. Замкнули список лапомойки — всего 4% их упомянули.

Также немало респондентов заявили, что готовы потратить больше за инфраструктуру, которой станут пользоваться. Каждый четвертый участник согласился вложиться в квартиру с нужными сервисами, еще 22% склоняются к такому шагу. Для 40% ключевым фактором окажется ценовая разница, а 12% доплачивать не намерены.