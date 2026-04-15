Около 300 стел городской пешеходной навигации установят в этом году в Москве

В девяти округах Москвы на улицах появятся около 300 навигационных стел. На них пассажиры могут найти карту местности, отрисованные изображения узнаваемых достопримечательностей города и расположенные неподалеку важные объекты.

С помощью стел можно узнать о близлежащих станциях метро, МЦК и МЦД, улицах, а также о популярных культурных, социальных и торговых объектах. Благодаря указателям пассажиры также могут определить время в пути до каждого из этих мест.

Вертикальные указатели устанавливают на столичных тротуарах с 2015 года. Они являются частью единой системы навигации московского транспорта и помогают горожанам сориентироваться в мегаполисе.

«Мы видим потребность москвичей и туристов в навигационных стелах, поэтому продолжим устанавливать их на улицах города. До конца года появятся еще порядка 300 указателей», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, общее число навигационных элементов на столичных тротуарах превысит уже 2,4 тысячи единиц.

Указателям придают универсальный облик, который подходит районам с разной архитектурой. Стелы выполняют в белом цвете со скругленными краями, благодаря чему восприятие уличного пространства визуально облегчается.

Согласно опросу, указателями во время передвижения по городу пользуются примерно 94% москвичей и туристов. Больше всего гости и жители столицы ценят в стелах дизайн и соответствие облику района, а также понятность информации и стиль шрифта.