Около 25 домов демонтировали в районе Фили-Давыдково

С начала программы реновации в районе Фили-Давыдково демонтировали уже 24 старых жилых дома. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Около 1,9 тысячи семей уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. На месте сноса уже построены четыре новых многоквартирных дома с общей жилой площадью более 49 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Дома разбирают с помощью технологии «умный снос»: их демонтируют по частям, сортируют строительный мусор и все, что возможно, отправляют на переработку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новые дома по реновации въехали или сейчас переезжают уже 258 тысяч жителей города, программу удалось выполнить более чем на 25%. В общей сложности программа должна затронуть более пяти тысяч зданий.