Около 160 семей в ЗАО Москвы переехали в новостройку по реновации

По программе реновации в жилой комплекс в Промышленном проезде на западе столицы переехали порядка 160 семей. Они получили комфортные квартиры недалеко от станции метро «Фили», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Из 211 переезжающих семей около 160 уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Переселение в жилой комплекс в Промышленном проезде, 4 началось зимой. Он находится в пешей доступности от станций метро «Фили» и «Багратионовская», торгового центра «Филион», детских садов, школ и магазинов. Городские власти помогли новоселам с переездом, более 100 семей воспользовались бесплатными услугами грузчиков и транспортировки.

Программа реновации реализуется с 2017 года. В Западном административном округе Москвы в нее вошли 548 старых домов.