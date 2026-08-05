Около 100 волонтеров стали донорами крови в Капотне
Работники Московского НПЗ в очередной раз стали участниками ежегодной традиционной благотворительной акции «День донора». Мероприятие прошло при поддержке Центра крови ФМБА России и программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». В акции приняли участие 100 человек.
Компоненты крови направят в медицинские учреждения для оказания помощи пациентам, нуждающимся в переливании. Регулярная сдача крови и плазмы — это реальный вклад в спасение жизней. Благодаря донорству врачи получают возможность быстро и своевременно проводить жизненно важные процедуры, а пациенты — выздороветь. Сдача крови — это безопасная и добровольная практика, доступная многим и не требующая сложной подготовки.
«Участие в Дне донора волонтеров Московского НПЗ имеет большое значение. Их осознанность, готовность прийти на помощь и системный подход к донорству не только пополняют запасы крови, но и формируют культуру взаимопомощи в обществе. Каждое донорская акция — это доброе дело, которое напрямую спасает человеческие жизни», — отметила директор Центра крови ФМБА России Ольга Македонская.
День донора на предприятии проходит уже не первый год — это не просто привычка, а осознанный поступок от сердца, подчеркнул участник акции, волонтер Московского НПЗ Дмитрий Максимов.
«Зная, что моя кровь может спасти чью‑то жизнь или дать шанс на выздоровление, я чувствую: это способ по‑настоящему позаботиться о людях — пусть даже о тех, кого никогда не встречал», — добавил он.
Волонтеры постоянно поддерживают благотворительные акции в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Предприятие активно участвует в благоустройстве и озеленении, развитии спортивной и культурной жизни, образовательных проектов в Юго-Восточном административном округе Москвы.