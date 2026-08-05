Около 100 волонтеров стали донорами крови в Капотне

Работники Московского НПЗ в очередной раз стали участниками ежегодной традиционной благотворительной акции «День донора». Мероприятие прошло при поддержке Центра крови ФМБА России и программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». В акции приняли участие 100 человек.

Компоненты крови направят в медицинские учреждения для оказания помощи пациентам, нуждающимся в переливании. Регулярная сдача крови и плазмы — это реальный вклад в спасение жизней. Благодаря донорству врачи получают возможность быстро и своевременно проводить жизненно важные процедуры, а пациенты — выздороветь. Сдача крови — это безопасная и добровольная практика, доступная многим и не требующая сложной подготовки.

«Участие в Дне донора волонтеров Московского НПЗ имеет большое значение. Их осознанность, готовность прийти на помощь и системный подход к донорству не только пополняют запасы крови, но и формируют культуру взаимопомощи в обществе. Каждое донорская акция — это доброе дело, которое напрямую спасает человеческие жизни», — отметила директор Центра крови ФМБА России Ольга Македонская.