Натурный хромакей в кинопарке «Москино» площадью 16 тысяч квадратных метров — самый большой в Европе. Режиссер и продюсер Владимир Щегольков рассказал о главных преимуществах съемок кино в этой локации, его слова привел официальный портал мэра и правительства города.

«Основные преимущества использования натурного полотна по сравнению с павильонной съемкой — масштаб общего плана, скорость производства и естественное освещение. Применение оборудования позволяет создать любое место действия и художественную среду, ограниченные лишь фантазией творцов», — заявил Щегольков.

Хромакей — специальный экран синего или зеленого цвета, на который с помощью компьютерной графики при монтаже накладывается изображение. Он используется для того, чтобы поместить людей или предметы на произвольный фон, снятый в другом месте, создавать сцены для сериалов и фильмов любых жанров.

Ранее стало известно, что парк «Москино» вошел в число самых популярных мест у туристов.