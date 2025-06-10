Офисно-деловой комплекс построят в Обручевском районе по программе МПТ

На улице Академика Семенихина продолжают возводить 23-этажный бизнес-центр по программе стимулирования мест приложения труда. Сейчас строители достигли уровня седьмого этажа. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Общая площадь бизнес-центра превысит 44 тысячи квадратных метров. Объект позволит трудоустроиться рядом с домом более 1,5 тысячи жителей Юго-Западного административного округа», — добавил он.

Инвестор обязался построить не только офисы, но и другие объекты для комфортной и сбалансированной городской среды. На территории появятся фитнес-клуб, ресторанный дворик, супермаркеты, медицинский центр и многое другое. Взамен на создание рабочих мест городские власти дали ему льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Завершить строительство планируется в следующем году. Тогда же в ЮЗАО появится еще пять объектов по той же программе. А всего по ней планируется привлечь более 2,2 триллиона рублей инвестиций и создать свыше 310 тысяч рабочих мест.