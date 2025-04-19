Общегородской субботник состоялся в Москве

В столицу пришла весна, а вместе с ней — и сезон благоустройства. Жители города вышли на субботник, чтобы навести чистоту в родных районах.

Одними из первых к уборке приступили в Капотне. Среди участников мероприятия — волонтеры Московского НПЗ.

«Эта традиция держится уже больше 85 лет, со дня основания завода. Главная ее цель — сделать район еще уютнее и зеленее», — подчеркнул пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.

В рамках программы «Родные города» завод активно участвует в субботниках и других проектах по благоустройству не только в районе, но и во всей столице. В волонтерском движении состоят свыше 500 сотрудников.

«Мне нравится моя работа: это интересно, есть возможность карьерного роста. Недавно вот присоединился к волонтерскому движению, участвую в субботнике», — поделился оператор технологической установки предприятия Сергей Буданцев.