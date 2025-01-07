Облачность, снег и дождь. Москвичам рассказали о погоде в Рождество

Гидрометцентр: облачность и снег с дождем ожидаются в Москве 7 января

Облачность и снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве в Рождество. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник днем столбики термометра покажут от нуля до +2 градусов. В ночь на среду также ожидается +2 градуса.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба. В Московской области температура 7 января будет колебаться от -2 до +3 градусов. В ночь на среду воздух прогреется до +3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о резкой смене погоды в Рождество. На дорогах образуется гололедица.

Утром 1 января на Земле началась магнитная буря. Ночью в некоторых регионах России можно было наблюдать северное сияние, сообщила «Национальная служба новостей».