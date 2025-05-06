Объем экспорта литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в девять раз

Московские компании в 2024 году в девять раз увеличили объемы поставок литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан, нарастив свою долю в общероссийском экспорте этой продукции в республику до 88%. ОБ этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что это стало очередным доказательством важности тесных связей между городом и дружественным государством.

«Рост поставок литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан демонстрирует высокий спрос на передовые технологии и продукцию столичных предприятий. Узбекистан занимает четвертое место среди ключевых торговых партнеров Москвы по поставкам этой категории товаров, что подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между городом и республикой», — привела слова Гарбузова пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Помощь в выходе на рынки других стран столичным компаниям оказывает центр «Моспром». В рамках байерской программы предприниматели участвуют в профильных выставках и ездят с деловыми миссиями в дружественные государства, где проводят встречи со своими иностранными коллегами и членами правительств.

Прямой диалог помогает установить деловые контакты, договориться о заключении договоров и привлечь дополнительные инвестиции. Кроме того, московские предприятия благодаря подобным встречам укрепляют свои позиции за границей, расширяют географию поставок и свой экспортный потенциал.

Также столичным компаниям доступно участие в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», предлагающее целый комплекс мер поддержки в информационной, финансовой, страховой и логистической сферах.

Получить необходимую консультацию для продвижения товаров на международных маркетплейсах, качественную аналитику по ведению бизнеса за границей, а также пройти необходимое онлайн-обучение бизнесмены могут на цифровой платформе «Мой экспорт», запущенной в рамках реализации национального проекта.