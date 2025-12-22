Новый участок МСД повысит транспортную доступность пяти районов Москвы

Дополнительный участок Московского скоростного диаметра возводят от Кантемировской улицы до Павелецкого направления железной дороги. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

«С вводом этого участка МСД повысится эффективность диаметра на юге столицы, а также улучшится транспортная доступность сразу пяти районов Москвы — Царицына, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного, Орехова-Борисова Северного», — рассказал он.

Благодаря проекту автомобилисты получат прямой выезд на Бакинскую улицу, а впоследствии — на федеральную трассу «Дон». Новый участок трассы снизит нагрузку на Каширское шоссе и несколько смежных улиц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал реконструкцию дорожной сети вдоль путей Четвертого диаметра. Среди планов — строительство новой дороги, которая соединит Малую Очаковскую и Никулинскую улицы, а также обновление существующих.