Новый пригородный поезд «Иволга 4.0» запустили на Ярославском направлении МЖД

РЖД и ЦППК запустили на Ярославском направлении МЖД новый пригородный поезд «Иволга 4.0». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«В этих поездах шире проходы, дверные проемы и больше дверей, благодаря чему радикально ускорилась посадка и высадка пассажиров», — написал мэр.

По словам Собянина, новые составы увеличат число пассажирских мест, а также скорость движения на 20%.

В планах столичных властей до 2030 года купить еще 92 таких поезда и полностью обновить парк поездов этого направления.

Интересно, что «Иволга» на 97% состоит из отечественных деталей. Их производят 600 заводов по всей стране.

Так, Москва поддерживает транспортное машиностроение России: из столицы поступает около 75% заказов. В закупках не только пригородные составы, но и вагоны метро.