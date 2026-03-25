Новый маршрут из Москвы в Одинцово запустят уже 28 марта

Новый автобусный маршрут проекта «Москва — область» начнет работу с 28 марта, он свяжет станцию метро «Парк Победы» и город Одинцово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На линию выйдут 15 современных автобусов российского производства большого класса в пригородной комплектации, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров», — рассказал он.

Маршрут получит номер 1339. Для оплаты проезда можно воспользоваться «Тройкой», банковской картой или социальной картой москвича. Проезд по первой будет стоить от 71 до 127 рублей, по второй — от 76 до 132. Прикладывать карту нужно и на входе, и на выходе.

Можно также оформить безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. Они позволяют экономить до 60% в год при частых поездках и бесплатно пересаживаться на другие виды транспорта в Москве. По тарифу «Кошелек» или при оплате банковской картой скидки не предусмотрены.

Бесплатно смогут ездить льготники как из Москвы, так и из Подмосковья. При необходимости перекодировать социальную карту жителя Московской области можно в любом региональном МФЦ.

Карта «Стрелка» действовать не будет.