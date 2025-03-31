Новый бизнес-центр построят возле станции метро «Воронцовская»

Офисно-деловой комплекс более чем на 1,5 тысячи рабочих мест возведут к 2026 году на улице Академика Семенихина по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В обмен на создание места приложения труда город предоставил инвестору льготу по плате за изменение вида размешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов», — заявил он.

Общая площадь бизнес-центра составит около 44 тысяч квадратных метров. А всего в Обручевском районе возведут три офисных комплекса. На сегодня продать удалось около 20% помещений, при этом большинство покупателей — частные инвесторы. Средняя площадь офиса — 92 квадратных метра, что подходит и для малого бизнеса, и для сдачи в аренду.

Всего правительство Москвы за пять лет заключили более 140 соглашений с инвесторами, которые позволят создать более 305 тысяч новых рабочих мест.