17 декабря 2025 09:59 Новые маршруты в Подмосковье заработают 20 декабря Москва

До конца 2025 года в систему Московского транспорта по договоренности между правительствами Москвы и Московской области планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов. Они охватят северо-западное и западное направления.

На этих маршрутах внедрят стандарты Московского транспорта, привычные для москвичей: предсказуемые интервалы движения, удобное расписание, современный подвижной состав и профессиональные водители. Сами автобусы — низкопольные, с климат-контролем, приспособленные для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок, внутри есть USB-зарядки и медиапанели для информирования.

Фото: Московский транспорт

В субботу, 20 декабря, автобусы придут в городской округ Долгопрудный. В этот же день запустят еще два пригородных маршрута — в городские округа Химки и Долгопрудный. На линию выйдут 19 современных автобусов большого класса.

Фото: Московский транспорт

«Транспорт поедет от станций метро „Беломорская“ и „Сходненская“ в городские округа Химки и Долгопрудный», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Доступно на новых направлениях: У маршрутов 1342 и 1472, которые заменят маршруты 342 и 472 областного перевозчика, тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза — на вход и выход.

Проезд по карте «Тройка» у маршрута 1342 будет стоить от 63 до 72 рублей, у маршрута 1472 — от 63 до 120 рублей.

Проезд по банковской карте у маршрута 1342 будет стоить от 64 до 73 рублей, у маршрута 1472 — от 64 до 121 рубля. На всех четырех маршрутах доступно: Проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней.

Безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами.

Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет.