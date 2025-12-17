Новые маршруты в Подмосковье заработают 20 декабря

Московский транспорт
До конца 2025 года в систему Московского транспорта по договоренности между правительствами Москвы и Московской области планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов. Они охватят северо-западное и западное направления.

На этих маршрутах внедрят стандарты Московского транспорта, привычные для москвичей: предсказуемые интервалы движения, удобное расписание, современный подвижной состав и профессиональные водители.

Сами автобусы — низкопольные, с климат-контролем, приспособленные для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок, внутри есть USB-зарядки и медиапанели для информирования.

Московский транспорт
В субботу, 20 декабря, автобусы придут в городской округ Долгопрудный. В этот же день запустят еще два пригородных маршрута — в городские округа Химки и Долгопрудный. На линию выйдут 19 современных автобусов большого класса.

Московский транспорт
«Транспорт поедет от станций метро „Беломорская“ и „Сходненская“ в городские округа Химки и Долгопрудный», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Доступно на новых направлениях:

На всех четырех маршрутах доступно:

