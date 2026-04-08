Новые маршруты из Москвы в Краснознаменск запустят с 11 апреля

Запуск новых маршрутов позволит существенно повысить качество и доступность транспортного сообщения между Москвой и Краснознаменском. С 11 апреля на линию выйдут 25 современных автобусов большого класса в специальной пригородной модификации.

«Ко Дню космонавтики запускаем маршрут в Краснознаменск — город, который неразрывно связан с историей освоения космоса и обеспечивает комплекс управления космическими аппаратами. Вместе с коллегами сделали все, чтобы поездки между Краснознаменском и Москвой стали еще комфортнее и быстрее», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Количество рейсов увеличится на 20%. На линии будут работать до 25 автобусов со средним интервалом движения около семи минут в рабочие дни. До этого на маршруте № 442 у областного перевозчика работали до 19 автобусов разных моделей.