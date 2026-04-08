Новые маршруты из Москвы в Краснознаменск запустят с 11 апреля
Запуск новых маршрутов позволит существенно повысить качество и доступность транспортного сообщения между Москвой и Краснознаменском. С 11 апреля на линию выйдут 25 современных автобусов большого класса в специальной пригородной модификации.
«Ко Дню космонавтики запускаем маршрут в Краснознаменск — город, который неразрывно связан с историей освоения космоса и обеспечивает комплекс управления космическими аппаратами. Вместе с коллегами сделали все, чтобы поездки между Краснознаменском и Москвой стали еще комфортнее и быстрее», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Количество рейсов увеличится на 20%. На линии будут работать до 25 автобусов со средним интервалом движения около семи минут в рабочие дни. До этого на маршруте № 442 у областного перевозчика работали до 19 автобусов разных моделей.
Также запустят дополнительный маршрут № 1442а из Краснознаменска в Москву, который будет выполнять четыре рейса в наиболее востребованное утреннее время. После этого автобусы продолжат работу на основном маршруте № 1442.
Важно, что полностью сохранится среднесуточное количество сидячих мест на маршруте № 1442 — около 3,6 тысячи мест в сутки. При этом за счет увеличения числа автобусов сократятся интервалы движения и время ожидания, а все автобусы — низкопольные, с удобным входом и выходом через двери. Они оснащены просторной накопительной площадкой для маломобильных пассажиров.
Дополнительно начнет работу маршрут областного перевозчика № 58а до станции МЦД «Лесной Городок», что расширит возможности для построения альтернативных маршрутов.
Для оплаты проезда необходимо прикладывать карту как при входе, так и при выходе из автобуса. Стоимость разовой поездки по карте «Тройка» снижена по сравнению с прежними тарифами.