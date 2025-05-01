Новые батареи для электробусов создали в Москве

Улучшенную аккумуляторную батарею для электробусов разработали в столичной компании «Системы автономной энергии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Одна из последних столичных разработок — улучшенные аккумуляторы для городского электротранспорта, которые отличаются компактностью и высокой мощностью», — заявил он.

Их емкость составляет 117 А·ч, а плотность энергии –73,5 кВт·ч. При этом они имеют высокую степень пожарной безопасности и поставляются в плоском корпусе, благодаря чему могут применяться шире, чем модели прошлых поколений.