Новые батареи для электробусов создали в Москве

Улучшенную аккумуляторную батарею для электробусов разработали в столичной компании «Системы автономной энергии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Одна из последних столичных разработок — улучшенные аккумуляторы для городского электротранспорта, которые отличаются компактностью и высокой мощностью», — заявил он.
Их емкость составляет 117 А·ч, а плотность энергии –73,5 кВт·ч. При этом они имеют высокую степень пожарной безопасности и поставляются в плоском корпусе, благодаря чему могут применяться шире, чем модели прошлых поколений.
«Это решение позволяет нам соответствовать актуальным требованиям рынка», — рассказал основатель и генеральный директор компании Антон Мухин.
Предприятие выставляло продукцию на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте и заинтересовало потенциальных покупателей.
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