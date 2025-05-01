Новые батареи для электробусов создали в Москве

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Улучшенную аккумуляторную батарею для электробусов разработали в столичной компании «Системы автономной энергии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Одна из последних столичных разработок — улучшенные аккумуляторы для городского электротранспорта, которые отличаются компактностью и высокой мощностью», — заявил он.

Их емкость составляет 117 А·ч, а плотность энергии –73,5 кВт·ч. При этом они имеют высокую степень пожарной безопасности и поставляются в плоском корпусе, благодаря чему могут применяться шире, чем модели прошлых поколений.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Это решение позволяет нам соответствовать актуальным требованиям рынка», — рассказал основатель и генеральный директор компании Антон Мухин.

Предприятие выставляло продукцию на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте и заинтересовало потенциальных покупателей.

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