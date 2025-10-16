Новую дорогу проложат между Каширским шоссе и Елецкой улицей в Москве

Двухполосный Проектируемый проезд номер 963 свяжет Каширское шоссе и Елецкую улицу. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов и создаст дополнительные маршруты для автомобилистов на территории района», — добавил он.

Сейчас на стройплощадке ведут подготовительные работы. Предстоит также реконструировать подъезд к остановочно-разворотной площадке для городского транспорта.

Открытие дороги позволит обеспечить жителей района и расположенные в нем промышленные предприятия удобными подъездами без задействования крупных магистралей.

Ранее о строительстве дороги рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.