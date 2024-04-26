Новое цифровое шоу«Тутанхамон» запустили на ВДНХ | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 11:21 Новое цифровое шоу«Тутанхамон» запустили на ВДНХ

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На ВДНХ представили новое шоу «Тутанхамон. В поисках вечной жизни». Жители и гости Москвы смогут вернуться на тысячи лет в прошлое, увидеть долину фараонов и изучить древнюю цивилизацию.

Как отметила управляющий директор иммерсивного арт-пространства LUMINAR Карина Агаджанова, история Египта очень интересна и многообразна. Задача выставки — показать ее, чтобы люди могли узнать уникальные факты, интересные истории.

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«Для создания шоу привлекался египтолог Максим Лебедев, и шоу буквально пронизано интересными фактами из истории фараонов, в частности Тутанхамона», — подчеркнула она.

Само арт-пространство LUMINAR состоит из пяти залов. В первом медиа-зале «Мир» панорамная 3D-проекция покажет гробницу Тутанхамона. Гости выставки могут рассмотреть золотые саркофаги, египетский пантеон и таинственные иероглифы.

Далее идет зеркальный зал «Аура» и зал-купол «Сфера». В последнем гостям предлагают панорамное путешествие сквозь миры. Также есть интересный LED тоннель «ПОРТАЛ», состоящий из световых текстур.

«Мы в основном пробуем использовать 3D формы для того, чтобы визуально зрителю было максимально эффектно и интересно, по смыслу доносим голосом информацию, которую хотим донести и музыкой усиливаем этот эффект», — рассказал сооснователь и генеральный продюсер студии Sila Sveta Алексей Розов.

Билеты можно приобрести как на сайте иммерсивного шоу, так и офлайн. Павильон находится на ВДНХ у колеса обозрения «Солнце Москвы».