Новое производство компьютерной техники и комплектующих запустили в Зеленограде. Предполагаемая мощность — до 60 тысяч единиц техники в год.
Среди них — моноблоки, персональные компьютеры, ноутбуки и другая техника. Вся она внесена в реестр российской продукции и совместима с отечественным программным обеспечением.
«Важно, что часть компонентов, которые потребляет завод, московского производства», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В основном продукцию будут поставлять в финансовый и промышленный сектор, а также в госструктуры, где особенно важен уровень безопасности. Главная задача проекта — снизить зависимость от зарубежных решений.
«Уникальность нашей продукции в том, что в наших платах используется прошивка, которую мы пишем сами», — рассказал исполнительный директор компании «ИнтехПро» Игорь Ильченко.
В этом году компания планирует расширить линейку продукции: выпустить российские Wi-Fi-модули, USB-разветвители и панели управления для ПК.