Новое производство компьютерной техники и комплектующих запустили в Зеленограде. Предполагаемая мощность — до 60 тысяч единиц техники в год.

Среди них — моноблоки, персональные компьютеры, ноутбуки и другая техника. Вся она внесена в реестр российской продукции и совместима с отечественным программным обеспечением.

«Важно, что часть компонентов, которые потребляет завод, московского производства», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.