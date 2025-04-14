Новое оборудование для испытаний систем радиационного контроля разработали в Москве

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Научно-производственное объединение «Доза» по заказу Росатома всего за две недели разработало универсальный комплекс для испытаний систем радиационного контроля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Разработанная оснастка — пример эффективного внедрения принципов бережливого производства. Она позволяет оптимизировать пространство, сократить время сборки и запуска оборудования, а также имитировать условия работы на реальных объектах», — добавил он.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Системы радиационного контроля, которые испытывают на этом оборудовании, впоследствии установят на модернизированные плавучие энергоблоки. При этом предприятие научилось внедрять новые решения без остановки производственного цикла.

«Производственные масштабы демонстрируют динамичный рост, в связи с чем регулярно внедряются оперативные решения, направленные на повышение эффективности и оптимизацию технологических процессов», — отметил гендиректор НПП Алексей Нурлыбаев.

Предприятие пользуется поддержкой города, получив статус промышленного комплекса. Благодаря этому за год оно получило около 125 миллионов рублей льгот.

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