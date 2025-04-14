Новое оборудование для испытаний систем радиационного контроля разработали в Москве

Научно-производственное объединение «Доза» по заказу Росатома всего за две недели разработало универсальный комплекс для испытаний систем радиационного контроля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Разработанная оснастка — пример эффективного внедрения принципов бережливого производства. Она позволяет оптимизировать пространство, сократить время сборки и запуска оборудования, а также имитировать условия работы на реальных объектах», — добавил он.

Системы радиационного контроля, которые испытывают на этом оборудовании, впоследствии установят на модернизированные плавучие энергоблоки. При этом предприятие научилось внедрять новые решения без остановки производственного цикла.

«Производственные масштабы демонстрируют динамичный рост, в связи с чем регулярно внедряются оперативные решения, направленные на повышение эффективности и оптимизацию технологических процессов», — отметил гендиректор НПП Алексей Нурлыбаев.

Предприятие пользуется поддержкой города, получив статус промышленного комплекса. Благодаря этому за год оно получило около 125 миллионов рублей льгот.