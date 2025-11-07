Новая дорога соединит Косинскую и Реутовскую улицы в Москве

На участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой продолжаются работы по соединению улиц Косинской и Реутовской. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

«Протяженность нового участка дороги, который соединит Косинскую и Реутовскую улицы, составит около 700 метров. Дорога будет двухполосной — по одной полосе в каждом направлении. Сейчас на площадке ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и устройству дорожной одежды», — сказал он.

Десятков добавил, что строительство объекта планируется завершить в 2026 году. Работы ведутся в рамках проекта по реконструкции МКАД.

Соединение Косинской и Реутовской улиц позволит создать локальный дублер МКАД от Московского скоростного диаметра до улицы Кетчерской. Благодаря этому автомобилисты смогут сократить путь до пункта назначения.