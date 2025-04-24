Новая архитектурная подсветка появится у Ленинградского вокзала после ремонта

Ленинградский вокзал предстанет в новом свете после ремонта. Для исторического здания разработали новую архитектурную подсветку. Она будет подчеркивать величие и выразительность фасада в вечернее время. Об этом сообщают в столичном департаменте транспорта.

Световое решение разрабатывали индивидуально, учитывая особенности строения XIX века по проекту Константина Тона.

Для создания мягкого и живого свечения выбрали теплую цветовую температуру. Она придает эффект масляных фонарей и подчеркивает объем. Акцент деталей придадут точечными светильниками, их разместят около пилястр, арочных проемов и башни с часами. Вся композиция будет освещена линейными светильниками и прожекторами на высоких пилонах.

Подсветка сможет работать круглогодично благодаря LED-системам с интеллектуальным управлением и защитой от влаги и пыли.

«Реализация проекта архитектурной подсветки позволяет по-новому взглянуть на историческое здание и бережно переосмыслить транспортные объекты как архитектурные и культурные символы города», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Оформление Ленинградского вокзала дополнит концепцию подсветки центра столицы. Сейчас на фасаде устанавливают строительные леса для начала работ.

Ленинградский вокзал — старейший из действующих вокзалов Москвы, его история насчитывает более 170 лет. Обновление железнодорожного объекта началось летом 2024 года. Завершение работ запланировано на конец 2025 — начало 2026 года.