Началось строительство дома по программе реновации в Головинском районе

На Смольной улице в Головинском районе по программе реновации построят жилой дом площадью около 30 тысяч квадратных километров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«В двухсекционном доме будет 270 квартир, восемь из которых оборудуют для комфортного проживания маломобильных граждан. Его жилая площадь превысит 16 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он назвал район лидером по количеству домов, участвующих в программе реновации. В районе развитая инфраструктура: две станции метро, школы, детские сады, торгово-развлекательный центр, два парка и канал имени Москвы.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что программу реновации выполнили более чем на четверть, в новое жилье переехали или переезжают 258 тысяч москвичей.