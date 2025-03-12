Набережные в Москве стали готовить к открытию навигации

Набережные Москвы-реки начали готовить к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую», — рассказал он.

Парапеты и перила очистят пескоструйными аппаратами. Гранит вымоют, а чугун покрасят. Кроме того, планируется обновить сходы к воде и прогулочные тротуары, а также расшить швы гранитной облицовки, чтобы плиты не сместились.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание единого пешеходного маршрута, который протянется с Воробьевых гор через парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг.