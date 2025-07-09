На востоке Москвы выставили на торги 36 машиномест

Столичные власти выставили на торги 36 машиномест площадью от 13,3 до 16 квадратных метров в районе Перово. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Приобрести машиноместо на городских торгах могут любые юридические и физические лица. Для этого даже не нужно выходить из дома: процедура проходит онлайн», — рассказал он.

Машиноместа находятся по адресу: Новогиреевская улица, дом 24А. Аукционы состоятся 24 июля, а заявки на участие в них принимаются до 15-го. Стартовая цена одного лота — около 1,5 миллиона рублей. От участников требуются усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на сайте «Росэлторг».

Столица выставляет на торги объекты недвижимого имущества, а витриной для них выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуют необходимую информацию о лотах: фотографии, документы, условия и форму реализации. Все торги проходят дистанционно.