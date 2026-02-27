На улице Циолковского строят дом по программе реновации на 168 квартир

Новый жилой дом площадью более 17 тысяч квадратных метров возводят по программе реновации на улице Циолковского в Покровском-Стрешневе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Всего в доме будет 168 квартир, из них шесть адаптируют для инвалидов-колясочников. Их общая площадь составит более 10 тысяч квадратных метров. Входная группа без порогов и ступеней расположится на одном уровне с улицей. Внутри будут просторные лифтовые холлы и вестибюли, комнаты для хранения, помещения для консьержей.

«В шаговой доступности находятся метро „Тушинская“ и станция Тушино второго Московского центрального диаметра, детские сады и школа, магазины, аптеки, сквер с новогодней елью и парк возле канала имени Москвы», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Строительство началось в октябре прошлого года, сейчас объект находится на стадии котлована.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей по программе реновации в новый жилой дом в районе Солнцево.